Из-за поджога сухой травы во Львове загорелся газопровод

Из-за поджога сухой травы и деревьев недалеко от взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Львовгаз" на странице в Facebook.

"В частности, из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод. По состоянию на 22:44 благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что без газоснабжения остается с. Скнилов. Восстановить газоснабжение планируют ориентировочно днем 30 марта, после замены аварийного участка газопровода.

Во "Львовгазе" добавили, что обратятся в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.

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Напомним, в ночь на 18 февраля в Луцке на улице Чернышевского огонь охватил луг на берегу реки Стырь.Сначала о масштабном пожаре в социальных сетях сообщили обеспокоенные жители. Очевидцы заявили, что неизвестные подожгли сухую траву на лугу. Пламя разносилось быстро, а огонь был виден почти со всех уголков города – центра, Конякина, Ковельской, Дубновской. Даже далеко от эпицентра пожара в воздухе витал запах гари.

Видео: Волинські новини

А в Житомирской области погибла пара пожилых супругов, которые во дворе жгли сухую траву.

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