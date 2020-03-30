Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Из-за поджога сухой травы во Львове загорелся газопровод

30 марта, 03:56

Елена Вус

Благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать

Из-за поджога сухой травы и деревьев недалеко от взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Львовгаз" на странице в Facebook.

"В частности, из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод. По состоянию на 22:44 благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что без газоснабжения остается с. Скнилов. Восстановить газоснабжение планируют ориентировочно днем 30 марта, после замены аварийного участка газопровода.

Во "Львовгазе" добавили, что обратятся в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.

В тренде
На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

Напомним, в ночь на 18 февраля в Луцке на улице Чернышевского огонь охватил луг на берегу реки Стырь.Сначала о масштабном пожаре в социальных сетях сообщили обеспокоенные жители. Очевидцы заявили, что неизвестные подожгли сухую траву на лугу. Пламя разносилось быстро, а огонь был виден почти со всех уголков города – центра, Конякина, Ковельской, Дубновской. Даже далеко от эпицентра пожара в воздухе витал запах гари.

Видео: Волинські новини

А в Житомирской области погибла пара пожилых супругов, которые во дворе жгли сухую траву.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео поджог Львов газопровод огонь сухостой пожары сухая трава

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 мартаУкраина
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)
Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)Украина
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной области
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной областиЗапад
"Привезли в тяжелом состоянии": что известно о втором инфицированном COVID-19 в Тернопольской областиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...