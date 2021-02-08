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Из-за снегопада на Львовщине ограничивают движение, во Львове отменяют авиарейсы

8 февраля, 00:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Движение грузовиков приостановлено до 3:00 ночи

Во Львовской области в связи со снегопадами с 22:00 воскресенья, 7 февраля, ввели ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения.

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Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Telegram.

Ограничение пока вводится на пять часов – до 3:00 8 февраля тяжеловесный транспорт направляют в определенные места отстоя и на стоянки АЗС для безопасности дорожного движения и обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники.

Движение временно ограничено на следующих дорогах:

  • М-06 Киев – Чоп км 432+877 – км 622+256;
  • М-10 Львов – Краковец;
  • М-11 Львов – Шегини;
  • М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская;
  • западный объезд города Львова;
  • подъезд к городу Львову;
  • Н-09 Мукачево – Львов.

В то же время в международном аэропорту "Львов" сообщили о перенесении из-за погодных условий рейсов из Львова в Стамбул (Турция) и Дортмунд (Германия).

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Так, из-за метеоусловий в Дортмунде с 7 на 8 февраля перенесен рейс WizzAir – WZZ6761/6762 Львов – Дортмунд – Львов:

  • WZZ6761 LWO-DTM – вылет из Львова в 16 ч. 40 мин., прилет в Дортмунд в 18 ч. 50 мин.;
  • WZZ6762 DTM-LWO – вилет из Дортмунда в 19 ч. 16 мин., прилет во Львов в 21 ч. 15 мин.

А авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы из Львова в Стамбул, рейсы PGT420/421 компания будет выполнять 8 февраля по следующему графику:

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  • PGT7420 Стамбул-Львов – вылет из Стамбула в 9 ч. 30 мин., прилет во Львов в 11 ч. 30 мин.;
  • PGT7421 Львов – Стамбул – вылет из Львова в 12 ч. 30 мин., прилет в Стамбул в 14 ч. 30 мин.

Рейсы THY0443/THY0444 Стамбул – Львов – Стамбул и WRC164 Львов – Борисполь отменили.

Напомним, в Германии в воскресенье, 7 февраля, снегопад парализовал работу железнодорожного и автомобильного транспорта, приостановлено сообщение с Нидерландами.

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снег Львов дороги снегопад авиа Львовска область ограничения авиасообщение
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