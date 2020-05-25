Из-за вспышки коронавируса на Закарпатье закрыли целое село

В Закарпатской области одним из очагов вспышки нового коронавируса стало село Ворочево в Перечинском районе. Тут инфекцию подтвердили у 28 человек, сообщает местная ОГА в Facebook.

В связи с этим в областной госадминистрации собрали комиссию по ликвидации чрезвычайной ситуации. Теперь в селе будет действовать усиленный карантин, а на выезде из него установят контрольно-пропускной пункт. Теперь людей в Ворочево будут пропускать только после медицинского осмотра и заполнения медико-санитарной декларации.

Кроме того, в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях села проведут дезинфекцию. Те же меры ждут проезжие части дорог, тротуары, придомовые и другие территории.

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В селе уже установили круг "контактных" с больными. За ними ежедневно будут наблюдать медики. За соблюдением карантина и режима самоизоляции в населенном пункте будут наблюдать полицейские.

Ранее мы сообщали, что коронавирусную инфекцию подтвердили уже у пяти сотрудников супермаркета "Вопак" в Ужгороде. Руководство заведения организовало обследование всех 45 работников ПЦР-тестированием.

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