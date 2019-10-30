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Избили бейсбольной битой: на Закарпатье трое мужчин напали на иностранца

30 октября, 15:18

Пострадавший находится в реанимационном отделении больницы

/ Фото: Pixabay

На Закарпатье трое мужчин напали на иностранца. Полицейские уже сообщили о подозрении одному нападавшему и сейчас устанавливают причастных других участников преступления. Об этом рассказывает пресс-служба правоохранителей.

По информации ведомства, 41-летний житель Ужгорода, по предварительному сговору еще с тремя мужчинами, совершили разбойное нападение на 28-летнего иностранца. Скрыв лицо маской, мужчины подошли к автомобилю, где сидел пострадавший. Мужчина потребовал у иностранца деньги, после чего угрожая физической расправой вытащил его и избил бейсбольной битой. Затем отобрал у мужчины документы, деньги и мобильный телефон.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.

По факту разбоя правоохранители начали расследование. 41-летнему злоумышленнику уже сообщено о подозрении. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция устанавливает роль других участников события, которые были вместе с подозреваемым. Их причастность к совершению преступления проверяется.

Напомним, в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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