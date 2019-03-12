Избит депутат Калушского горсовета, пристававший к бывшей подруге

Ей от него тоже доставалось

Даниил Семчишин.

Избит депутат Калушского горсовета, пристававший к бывшей подруге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/791/f1e/5c8791f1e9aa3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/791/f1e/5c8791f1e9aa3.jpg 2019-03-12T12:46:00+02:00 Запад Ей от него тоже доставалось

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который избил депутата Калушского городского совета Ивано-Франковской области. Об этом сегодня сообщил в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Калушской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту нанесения тяжких телесных повреждений депутату Калушского городского совета. Установлено, что в селе Кропивник Калушского района между односельчанами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес депутату городского совета тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни", – проинформировал Лысенко. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

По информации сайта Курс, пострадавший – ветеран АТО Даниил Семчишин. Инцидент произошел вечером 4 марта. Машина Семчишина якобы застряла в грязи в селе Кропивник. Пока он пытался вытащить автомобиль, подошел местный житель, с которым у депутата возник конфликт, перешедший в драку. Пострадавший атошник обратился за медицинской помощью на следующий день и был госпитализирован.

Издание, однако, приводит слова жительницы села Кропивник Натальи Мисак – бывшей подруги пострадавшего. Она утверждает, что неоднократно обращалась в правоохранительные органы с жалобами на экс-приятеля Семчишина. Мужчина, по словам Мисак, и после разрыва отношений продолжает нападать на нее, бить и запугивать. В тот вечер, 4 марта, он приехал к ней на машине и с оружием. За женщину, по словам адвоката Натальи, вступился ее друг. После драки нападающий вернулся к своей машине, где проспал до утра. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения – неизвестно. А уже на следующий день он обратился в больницу.

Даниил Семчишин воевал в составе 81-й аэромобильной бригады. 26 июня 2015 г. получил ранения в обе ноги. Перенес более десятка операций. Бойцу установили имплантат артерии. Семчишин был награжден нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта".

Как сообщалось, в Киеве нардеп Мосийчук подрался на ток-шоу с политологом.

Также в прямом телеэфиреподрались экс-глава Минздрава и защитник прав пациентов.

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