Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,42
28,48

Известный ровенский бизнесмен и женщина-адвокат погибли в жутком ДТП

Сегодня, 16:45

На трассе «Киев – Чоп» автомобиль врезался в отбойник и слетел с дороги

В Ровенской области сегодня, 8 августа, около девяти утра, на 265-ом километре трассы "Киев – Чоп" возле с. Калиновка произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в ГСЧС.

"Следственно-оперативная группа установила, что 43-летний водитель Audi A8, житель Ровно, двигаясь в направлении Киева, допустил занос автомобиля, врезался в отбойник и вылетел в кювет. В результате водитель и пассажирка, 40-летняя женщина, получили травмы несовместимые с жизнью", – добавляют в полиции.

Спасатели с помощью лебедки отбуксировали легковушку из кювета.

Реклама

Как сообщают местные СМИ,  в аварии  погиб владелец торгового центра "Лион" и одноименного ресторана Анатолий Онищук, а также женщина- адвокат.

В тренде
Стрельба по спецназу, баррикады и огонь – как задерживали Алмазбека Атамбаева: все подробности, фото и видео

Напомним, недавно в ДТП возле Ровно погиб сын известного предпринимателя.

Ранее на автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе внедорожник Porsche Cayenne, который двигался в направлении Львова, вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Daewoo Sens. Водитель и двое пассажирок автомобиля Daewoo погибли на месте происшествия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП адвокат ровно бизнесмен

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
Пограничников
Пограничников "удивил" внедорожник за 90 тысяч евро: украли в Италии, везли в УкраинуЗапад
Во Львове поймали домушника, который взял
Во Львове поймали домушника, который взял "на дело" лестницуЗапад
В центре Львова спасали кота –
В центре Львова спасали кота – "альпиниста"Запад
В Ивано-Франковске открылась выставка бездомного художника
В Ивано-Франковске открылась выставка бездомного художникаЗапад

Новости партнеров

Loading...