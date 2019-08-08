Известный ровенский бизнесмен и женщина-адвокат погибли в жутком ДТП

На трассе «Киев – Чоп» автомобиль врезался в отбойник и слетел с дороги

В Ровенской области сегодня, 8 августа, около девяти утра, на 265-ом километре трассы "Киев – Чоп" возле с. Калиновка произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в ГСЧС.

"Следственно-оперативная группа установила, что 43-летний водитель Audi A8, житель Ровно, двигаясь в направлении Киева, допустил занос автомобиля, врезался в отбойник и вылетел в кювет. В результате водитель и пассажирка, 40-летняя женщина, получили травмы несовместимые с жизнью", – добавляют в полиции.

Спасатели с помощью лебедки отбуксировали легковушку из кювета.

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Как сообщают местные СМИ, в аварии погиб владелец торгового центра "Лион" и одноименного ресторана Анатолий Онищук, а также женщина- адвокат.

Напомним, недавно в ДТП возле Ровно погиб сын известного предпринимателя.

Ранее на автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе внедорожник Porsche Cayenne, который двигался в направлении Львова, вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Daewoo Sens. Водитель и двое пассажирок автомобиля Daewoo погибли на месте происшествия.

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