К домам можно добраться только на лодках – эксклюзивное видео из затопленных районов Буковины

Реки выходят из берегов, бурные потоки сносят все на своем пути

В результате самого масштабного наводнения за последние десять лет подтопленными оказались районы Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей. Реки выходят из берегов, и бурные потоки сносят все на своем пути. Разрушены многие дороги, береговые укрепления, мосты.

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В Черновицкой области уровень воды местами достиг шести метров. Затоплены огороды, дома, людей эвакуируют спасатели. Дорог в селах практически нет. И паводок уже добрался до самых Черновцов. Новости "Сегодня" телеканала "Украина" сняли эксклюзивные кадры и пообщались с людьми, которые оказались в плену стихии.

В Тарасовцах Черновицкой области на месте сельской дороги сейчас бурная река. Проехать могут только спасатели.

У местной жительницы Тамары Михаес вместо огорода – озеро. Женщина едва не плачет.

"Сколько наводнений было здесь, на этой земле, хоть один раз нас обошло? Нет. Всегда была вода", – говорит Тамара Михаес.

Сколько подтоплено домов и огородов, в сельсовете еще не считали. Говорят: пока заняты эвакуацией людей. Тем же, кто отказывается от эвакуации, подвозят продукты.

"Организуется подача воды, при необходимости – хлеба. Постоянно ведутся телефонные разговоры с жителями, которые изолированы. При необходимости им подвозят лекарства", – говорит заместитель тарасовецкого сельского головы Вячеслав Гортопан.

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В соседних Маршинцах такого наводнения не было последние десять лет. Кое-где уровень воды достигает двух метров. В огородах затоплено все. Местные жители говорят, что в этом году останутся без урожая, а овощи будут покупать.

Но это полбеды. Больше люди переживают за свое жилье. Из-за наводнения в дома могут зайти только в резиновых сапогах.

"Если увидим, что вода не спадает и поднимается выше, будем поднимать вещи в доме еще выше. Мебель еще осталась, в тумбочках вещи", – говорит житель села Дмитрий Штефанец.

Многие дома окружены водой. За последнее время ее уровень с 50 сантиметров вырос втрое. Чтобы поговорить с людьми, корреспонденты "Сегодня" плывут на лодке.

"Холодильник полный, морозилка тоже, чего беспокоиться", – пытается шутить житель села Иван Кирил.

Спасатели говорят: за сутки из восьми сел вдоль Прута и Черемоша эвакуировали сотни людей. И это не предел. Ведь вода до сих пор прибывает. И уже добралась до Черновцов. Здесь затоплены улицы нескольких микрорайонов на берегу Прута, а также Калиновский рынок. Десяток торговых рядов уже плавает. Предприниматели вывезли товар.

"Уровень воды будет подниматься и затапливать жилые дома. По прогнозам Гидрометцентра, у нас поднятие воды – 50-70 см", – говорит заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Черновицкой области Василий Бабюк.

Потоки воды уничтожили часть газопровода. В Черновцах основную линию отключили, газ пускают резервной технической трубой, поэтому пока горожане трудностей не испытывают. Спасатели говорят: сегодня – пик стихии. Уже завтра, по их прогнозам, вода начнет спадать.

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Ранее "Сегодня" писали о том, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардией Николай Балан провели воздушный мониторинг затопленных районов Прикарпатья.

В эксклюзивном интервью "Сегодня" Арсен Аваков заверил, что работы в подтопленных районах много, однако спасатели, Нацгвардия и Нацполиция справятся с любыми трудностями.

Также мы писали о решении перебросить в затопленные регионы Украины тяжелую технику Нацгвардии.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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