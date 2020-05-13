Кабмин решил открыть пункт пропуска на границе с Польшей: куда поедут автомобили

Контрольно-пропускной пункт "Шегини" в Мостицком районе Львовской области (на границе с Польшей) возобновит свою работу. Такое решение было принято сегодня, 13 мая, на заседании Кабинета министров в рамках ослабления карантина.

Отметим, что с предложением открыть данный пропускной пункт выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. Члены Кабмина его поддержали. КПП откроют со дня опубликования соответствующего постановления.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее Кабинет министров в связи с распространением коронавирусной инфекции закрыл пункты пропуска, которые расположены на границе с Польшей, Румынией и Молдовой.

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Впрочем, на Пасхальные праздники многие украинцы пытались попасть домой, штурмуя КПП "Тиса".

Также сообщалось, что после введения всеукраинского карантина, который пока продлен до 22 мая, в Украине произошло резкое уменьшение количества авиаполетов. Как сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Украэрорух", количество полетов рухнуло аж на 96%.

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О том, как украинцы относятся к продлению карантина – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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