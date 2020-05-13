Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Кабмин решил открыть пункт пропуска на границе с Польшей: куда поедут автомобили

13 мая, 15:58

Татьяна Власенко

Свою работу возобновит КПП "Шегини"

Контрольно-пропускной пункт "Шегини" в Мостицком районе Львовской области (на границе с Польшей) возобновит свою работу. Такое решение было принято сегодня, 13 мая, на заседании Кабинета министров в рамках ослабления карантина.

Отметим, что с предложением открыть данный пропускной пункт выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. Члены Кабмина его поддержали. КПП откроют со дня опубликования соответствующего постановления.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее Кабинет министров в связи с распространением коронавирусной инфекции закрыл пункты пропуска, которые расположены на границе с Польшей, Румынией и Молдовой.

Реклама

Впрочем, на Пасхальные праздники многие украинцы пытались попасть домой, штурмуя КПП "Тиса".

Также сообщалось, что после введения всеукраинского карантина, который пока продлен до 22 мая, в Украине произошло резкое уменьшение количества авиаполетов. Как сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Украэрорух", количество полетов рухнуло аж на 96%.

В тренде
Девочке нанесли не менее 20 ударов ножом: появились подробности жуткого убийства под Харьковом

О том, как украинцы относятся к продлению карантина – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

граница шегини Львовская область пункт пропуска

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 13 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 13 мая и все подробности из регионовУкраина
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)Запад
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркета
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркетаЗапад
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погода
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погодаУкраина
В Черновцах больную COVID-19 девочку сняли с ИВЛ: ребенок идет на поправку
В Черновцах больную COVID-19 девочку сняли с ИВЛ: ребенок идет на поправкуЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...