Кабмин решил уволить главу Закарпатской ОГА

Правительство уже выбрало кандидата, который займет его место

Правительство Украины согласовало увольнение председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины во время заседания.

Его должность займет Полосков Анатолий Александрович. Сейчас он возглавляет винодельческое предприятие "Шато Чизай".

Стоит отметить, что решением Кабмина нельзя уволить главу ОГА. После согласования министров президент Украины Владимир Зеленский должен подписать указы об увольнении одного человека и назначении на эту должность другого.

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Также мы сообщали о еще одном кадровом решении Кабмина – увольнении главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета.

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