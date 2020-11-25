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Кабмин решил уволить главу Закарпатской ОГА

25 ноября, 14:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Правительство уже выбрало кандидата, который займет его место

Правительство Украины согласовало увольнение председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины во время заседания.

Его должность займет Полосков Анатолий Александрович. Сейчас он возглавляет винодельческое предприятие "Шато Чизай".

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Стоит отметить, что решением Кабмина нельзя уволить главу ОГА. После согласования министров президент Украины Владимир Зеленский должен подписать указы об увольнении одного человека и назначении на эту должность другого.

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Также мы сообщали о еще одном кадровом решении Кабмина – увольнении главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета.

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