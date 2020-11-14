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Кабмин запретил – мэр разрешил: как работает карантин выходного дня в Тернополе

14 ноября, 15:08

Светлана Москаленко , Мария Журенко

Мэр города заявил, что распоряжение Кабмина выполнять не будут

Первая "карантинная" суббота в Тернополе разделила заведения общепита, непродуктовые магазины и другие попадающие под запрет учреждения.

Согласно распоряжению Кабмина, на выходных должны закрыться непродовольственные магазины, кафе и рестораны, салоны красоты и ряд других заведений, однако накануне мэр Тернополя Сергей Надал разрешил не выполнять требование правительства в городе. Сайт "Сегодня" узнал, к кому прислушались в городе.

Салоны красоты и барбершопы, в основном, закрыты. Однако, как рассказали сайту "Сегодня", по предварительной записи за закрытыми дверями некоторые продолжают обслуживать клиентов. При этом патрули полиции с утра проверяли, закрыты ли заведения.

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Сетевой магазин бытовой химии работает на вынос – посетителей не пускают внутрь, но продавец на входе принимает заказ от клиентов. Его другой большой сетевой конкурент – закрылся на выходные.

Часть магазинов одежды, как и салоны красоты, принимают клиентов за закрытыми дверями. Часть магазинов с непродовольственными товарами работают в нормальном режиме, не таясь.

Рестораны работают по своему усмотрению: на вынос и по предзаказу либо же в обычном режиме, обслуживая гостей в заведении. Последние проверяют температуру у посетителей на входе и закрываются в 22:00. На заведениях можно встретить табличку с хештегом #РАБОТАЮ. И статьей Конституции о том, что каждый украинец имеет право на труд.

Патрулей полиции и проверок в центре города не наблюдается.

Напомним, в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

Кроме того, представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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