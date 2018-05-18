Альпинист из Львова покорил Эверест: видео и первые заметки из опасного путешествия

Роман Городечный даже установил на "вершине мира" флаг родного города

Роман Городечный – первый житель Львова, который сумел покорить самую высокую вершину мира – Эверест. Альпинист в составе украинской экспедиции поднялся на "вершину мира" еще в понедельник, 14 мая, в 6.25, и даже установил там флаг Львова.

Судя по записям Романа в Facebook, этот подъем был триумфальным, ощущения на вершине – несравнимые.

Но спуск – оказался очень тяжелым, поскольку испортилась погода, а одному из его товарищей стало плохо.

Благо, спасательный вертолет подоспел вовремя, и сейчас путешественники отходят в одной из больниц городка Лукла, что в Непале.

"Вместе с Романом Городечным участниками украинской команды стали Тарас Поздний, Дмитрий Семеренко, Ирина Галай. Альпинизмом Роман начал заниматься в 2014 году и успел покорить несколько мировых вершин – Килиманджаро (5895 м), Мера-пик (6660 м), Кала-Патхар (5643 м)", – добавляют в пресс-службе ЛГС.

Ранее высочайшую вершину мира покорил человек на инвалидной коляске.

Напомним, правительство Непала запретило альпинистам в одиночку подниматься на свои горы, в том числе и на высочайшую вершину Земли – Джомолунгму (Эверест). Также запрет распространяется на людей без двух конечностей или незрячих.