Альпинист из Львова покорил Эверест: видео и первые заметки из опасного путешествия

Сегодня, 15:58

Роман Городечный даже установил  на "вершине мира" флаг родного города


Во время восхождения. Фото: facebook.com

Во время восхождения. Фото: facebook.com

Во время восхождения. Фото: facebook.com

Во время восхождения. Фото: facebook.com

Во время восхождения. Фото: facebook.com

Во время восхождения. Фото: facebook.com

Во время восхождения. Фото: facebook.com

Роман Городечный – первый житель Львова, который сумел покорить самую высокую вершину мира – Эверест. Альпинист в составе украинской экспедиции поднялся на "вершину мира" еще в понедельник, 14 мая, в 6.25, и даже установил там флаг Львова.01_25

Судя по записям  Романа в Facebook, этот подъем был триумфальным,  ощущения на вершине –  несравнимые.

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Но спуск –  оказался очень тяжелым, поскольку испортилась погода, а одному из его товарищей стало плохо.

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Благо, спасательный вертолет подоспел вовремя, и сейчас путешественники отходят в одной из больниц городка Лукла, что в Непале.   

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"Вместе с Романом Городечным участниками украинской команды стали Тарас Поздний, Дмитрий Семеренко, Ирина Галай. Альпинизмом Роман  начал заниматься в 2014 году и успел покорить  несколько мировых вершин –  Килиманджаро (5895 м), Мера-пик (6660 м), Кала-Патхар (5643 м)", – добавляют в пресс-службе ЛГС.

Ранее высочайшую вершину мира покорил человек на инвалидной коляске.

Напомним, правительство Непала запретило альпинистам в одиночку подниматься на свои горы, в том числе и на высочайшую вершину Земли – Джомолунгму (Эверест). Также запрет распространяется на людей без двух конечностей или незрячих. 

  

  
фото, видео, альпинист, эверест

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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