Львов "как будто уснул": в сети обсуждают безлюдные улицы города (фото,видео)

В сети изумились опустевшим улицам популярного у туристов центра города

Во Львове, где ранее заявили о первом пациенте, преодолевшем коронавирус, показали безлюдные улицы в центре города, традиционно популярного среди туристов.

Кадры, сделанные на площади Рынок и прилегающих улицах, выложила в своем Facebook Михайлина Винницкая.

"Львов – такой тихий в День смеха... 1 апреля 2020 года. Только что. 13:49...", - написала она.

Стоит добавить, что в обычное время эти улицы переполнены людьми, и в будние дни, и на выходных.

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В комментариях к этому сообщению пользователи отметили, что у них сложилось впечатление, будто город заснул.

На данный момент во Львовской области подтвердили шесть случаев заражения коронавирусом. Тем временем в регионе начали массово тестировать людей, которые вернулись из-за границы.

Напомним, что, по данным Минздрава, по состоянию на утро 1 апреля в Украине было зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных. 10 пациентов успешно побороли инфекцию.

О том, сколько инфицированных коронавирусом на временно оккупированных территориях Донбасса, – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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