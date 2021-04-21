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Транзитное кольцо вокруг Львова – строители возводят мост через Желдец (фото, видео)

21 апреля, 09:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Во Львовской области продолжается строительство мостового перехода – как проходят работы – фото и видео стройки

Вокруг Львова по президентской программе "Большая стройка" создают транзитное кольцо, которое изменит логистическую карту области.

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В Укравтодоре показали, как возводят мостовой переход на одном из участков проекта.

"Мостовики уже провели монтаж и обмоноличивание (Заполнение раствором конструкций, - Ред.) балок на мосту через реку Желдец на автомобильной дороге Т-14-25 Николаев – Городок – Жовква – Каменка-Бугская – Бибрка", – сообщает пресс-служба ведомства.

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Этот мостовой переход будет отвечать европейским стандартам. Его расширят до восьми метров, а длина достигнет 25 метров.

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Дорога Т-14-25, частью которой является переправа, соединяет Жовковской и Каменно-Бугский районы Львовской области. Она связывает две важные трассы: Тернополь – Львов – Рава-Русская и Львов – Радехов – Луцк. Поэтому капитальный ремонт и реконструкция дороги очень важны для региона, особенно с учетом того, что кое-где на дороге вообще нет покрытия.

В этом году реконструируют 25,5 км. Работы выполняет "Онур Конструкцион Интернешнл".

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Напомним, ранее на Закарпатье началась "Большая стройка" важной дороги, которая станет альтернативой трассе Киев – Чоп.

Кроме того, мы писали, откуда возьмут средства на "Большую стройку" в Украине.

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Львов дороги Укравтодор ремонт дорог Большая стройка
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