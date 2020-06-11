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Как куриное яйцо: в Ровенской области выпал огромный град (фото, видео)

11 июня, 10:24

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Из-за непогоды пострадал урожай

Непогода продолжает бушевать в западных областях – в Ровенской области выпал град величиной с куриное яйцо. Яркие фото и видео с огромными градинами в соцсетях опубликовали местные жители.

Этот град натворил немало беды в селах – он побил цветы и будущий урожай. В частности, град выпал в Переделах, Оженине, Могилянах и Остроге.

Видео: Типове Рівне, Facebook

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Кроме того, на днях в Тернопольской области люди заметили огромный смерч – он поднял в небо километровый столб пыли. Видео стихии местные жители опубликовали в соцсети.

А по Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Как сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше.

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Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

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фото видео Ровно град ровенская область

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