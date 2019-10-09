Как ликвидировали канал нелегальной миграции через Украину в ЕС: видео

/ Фото: ГПС

Недавно в пункте пропуска "Ягодин", что на Волыни задержали двух граждан Турции, которые ехали в Польшу с поддельными паспортами. Еще одного их соотечественника, также с фальшивыми документами, задержали в пункте пропуска "Угринов" Львовской области. Об этом сообщают в ГПС.

Вскоре пограничники вышли на инициатора преступной группировки. Он занимался вопросами въезда потенциальных нарушителей с территории Молдовы в Украину, изготовлением поддельных документов и организацией их дальнейшей переправки через границу в соседнюю Польшу. Подозреваемый в организации канала скрывался в Одессе, где его и задержали.

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На основании собранных доказательств задержанному фигуранту уголовного производства – гражданину Турции объявлено о подозрении в совершении незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. За это преступление Уголовный Кодекс Украины (ст. 332) предусматривает лишение свободы от пяти до семи лет.

Напомним, недавно в Черновицкой области в ночь на 22 апреля пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

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