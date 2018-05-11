Как на курорте: мишки с Прикарпатья купаются в бассейне и ловят из воды орешки

Остается только "завидовать" – хорошо быть мишкой, когда о тебе заботятся добрые люди

На днях в сети появилось видео, как медведи из Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП, что на Прикарпатье, умеют расслабляться. Освежающая купель в бассейне, солнечные ванны, и еда, которая плавает прямо перед носом. Остается только сказать: "Ах, как хорошо быть мишкой, когда о тебе заботятся добрые люди".

Видео и фото выложили в Facebook сотрудники Eco-Halych: Wildlife Rehab.

Напомним, недавно в сети появилось видео, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем.

Ранее на Прикарпатье разыскивали "опасного преступника" – бурого лесного медведя, который взял себе за моду заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать оттуда мед и воск.

Также мы писали, что бурые медведи на Прикарпатье продолжают бодрствовать, вместо того, чтобы уложиться в долгую зимнюю спячку.

Кроме этого, мы писали, что бурые медведи, привезенные из Херсона на Прикарпатье, долго радовались зиме и снегу. В сети появилось видео, как косолапый "циркач" самостоятельно взбирается на гамак и даже пробует его раскачать.