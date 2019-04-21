Как нарушают на Закарпатье: странные смс и люди вне списка
Обстоятельства происшествий выясняют следователи
На Закарпатье в Тячевский отдел полиции поступило сообщение, что в селе Лазы председатель избирательной комиссии выдала бюллетень для голосования человеку, которого не было в списках избирателей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Тячевского отдела полиции. Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Украины (Неправомерное использование избирательных бюллетеней). Обстоятельства дела выясняют следователи.
Кроме этого, местные жители жалуются на странные смс и "новые правила".
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