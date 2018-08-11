Как отдыхают мишки на Прикарпатье: "футбол" или "водное поло"

В сети появилось новое видео, как отдыхают мишки из Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП, что на Прикарпатье. На этот раз косолапый Мир играет в бассейне с мячиком, как маленький ребенок.

Ранее появилось видео, как тот же Мир играет в "футбол".

"Когда никто не реагирует на приглашения Мира поиграть, согласились мы. Мир устанавливает свои правила игры: сначала продемонстрировал свое мастерство, а потом пригласил к игре, оперируя одновременно двумя мячами и забивая в наши ворота один гол за другим", – пишут сотрудники Центра.

Напомним, недавно в сети появилось видео, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем. Также работник центра устроили генеральную уборку в тамошнем бассейне.

Ранее на Прикарпатье разыскивали "опасного преступника" – бурого лесного медведя, который взял себе за моду заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать оттуда мед и воск. Каждую ночь медведь залезал на пасеку. Утром лесничие находили только пустые рамки. А потом выяснили – медведь был не один.

Кроме этого, недавно в сети появилось видео, как косолапый "циркач" самостоятельно взбирается на гамак и даже пробует его раскачать.