Как отдыхают мишки на Прикарпатье: "футбол" или "водное поло"

Сегодня, 06:00

Медведь Мир научился владеть мячом не хуже аматора от спорта

Главное для мишки - хороший отдых. Фото: соцсети
Главное для мишки - хороший отдых. Фото: соцсети

В сети появилось новое видео, как отдыхают мишки из Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП, что на Прикарпатье. На этот раз косолапый Мир играет в бассейне с мячиком,  как маленький ребенок.

Ранее  появилось  видео, как  тот же Мир играет в "футбол".


"Когда никто  не реагирует на приглашения Мира поиграть, согласились мы. Мир устанавливает свои правила игры: сначала продемонстрировал свое мастерство, а потом пригласил к игре, оперируя одновременно двумя мячами и забивая в наши ворота один гол за другим", – пишут сотрудники Центра.

Напомним, недавно в сети появилось видео, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем. Также работник центра устроили генеральную уборку в тамошнем бассейне.

Ранее на Прикарпатье разыскивали  "опасного преступника" – бурого лесного медведя, который  взял себе за моду заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать оттуда мед и воск. Каждую ночь медведь залезал на пасеку. Утром лесничие находили только пустые рамки. А потом выяснили – медведь был не один.

Кроме этого, недавно в  сети появилось видео, как косолапый "циркач" самостоятельно взбирается на гамак и даже пробует его раскачать.
медведь, Прикарпатье, мишки

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"Сегодня"

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