Как птичий грипп: глава Ивано-Франковской ОГА сделал неожиданное заявление о коронавирусе

По словам чиновника, говорить о том, что пик заболевания пройден, еще рано

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в Украине подобна эпидемии птичьего гриппа. Об этом во время брифинга рассказал председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

"Имею мнение и рекомендации медицинского сообщества, которые проходили в свое время птичий грипп. По их информации, ситуация с птичьим гриппом была аналогичной. Сначала он атаковал Черновицкую, Ивано-Франковске и Тернопольскую область, а затем остальную Украину. Сейчас вирус ведет себя аналогично", – сообщил чиновник.

По его словам, сейчас в регионе с 337 лабораторных исследований – коронавирус подтвердили у не более 10% человек, но в целом по Украине тенденция идет к увеличению.

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"Чисто для себя анализировал, удельный вес летальных исходов в общей смертности Украина, с 30-35%, сейчас снизилась до 20%. Наша ситуация дает надежду, но еще рано говорить мы прошли пик заболевания", – добавил Федоров.

Видео: Ивано-Франковская ОГА

Также он рассказал о позитивной тенденции с тестированием на COVID-19 на Прикарпатье. По словам главы ОГА, раньше местные лаборатории делали 30-54 тесты в сутки, а сейчас их исследуют сотнями.

Отметим, что на данный момент в Ивано-Франковской области подтвердили 821 случай заражения коронавирусом. 72 больных в регионе уже удалось вылечить.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 28 апреля в Украине лабораторно подтвердили 9866 случаев COVID-19. Из них 250 – летальных, а 1103 пациента выздоровели.

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Ранее мы сообщали, что Украина может избежать пика коронавируса, который ожидается в начале мая.

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