Как птичий грипп: глава Ивано-Франковской ОГА сделал неожиданное заявление о коронавирусе

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в Украине подобна эпидемии птичьего гриппа. Об этом во время брифинга рассказал председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.
"Имею мнение и рекомендации медицинского сообщества, которые проходили в свое время птичий грипп. По их информации, ситуация с птичьим гриппом была аналогичной. Сначала он атаковал Черновицкую, Ивано-Франковске и Тернопольскую область, а затем остальную Украину. Сейчас вирус ведет себя аналогично", – сообщил чиновник.
По его словам, сейчас в регионе с 337 лабораторных исследований – коронавирус подтвердили у не более 10% человек, но в целом по Украине тенденция идет к увеличению.
"Чисто для себя анализировал, удельный вес летальных исходов в общей смертности Украина, с 30-35%, сейчас снизилась до 20%. Наша ситуация дает надежду, но еще рано говорить мы прошли пик заболевания", – добавил Федоров.
Также он рассказал о позитивной тенденции с тестированием на COVID-19 на Прикарпатье. По словам главы ОГА, раньше местные лаборатории делали 30-54 тесты в сутки, а сейчас их исследуют сотнями.
Отметим, что на данный момент в Ивано-Франковской области подтвердили 821 случай заражения коронавирусом. 72 больных в регионе уже удалось вылечить.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 28 апреля в Украине лабораторно подтвердили 9866 случаев COVID-19. Из них 250 – летальных, а 1103 пациента выздоровели.
Ранее мы сообщали, что Украина может избежать пика коронавируса, который ожидается в начале мая.
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