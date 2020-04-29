Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Как птичий грипп: глава Ивано-Франковской ОГА сделал неожиданное заявление о коронавирусе

29 апреля, 16:02

Тина Наринецкая

По словам чиновника, говорить о том, что пик заболевания пройден, еще рано

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в Украине подобна эпидемии птичьего гриппа. Об этом во время брифинга рассказал председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

"Имею мнение и рекомендации медицинского сообщества, которые проходили в свое время птичий грипп. По их информации, ситуация с птичьим гриппом была аналогичной. Сначала он атаковал Черновицкую, Ивано-Франковске и Тернопольскую область, а затем остальную Украину. Сейчас вирус ведет себя аналогично", – сообщил чиновник.

По его словам, сейчас в регионе с 337 лабораторных исследований – коронавирус подтвердили у не более 10% человек, но в целом по Украине тенденция идет к увеличению.

Реклама

"Чисто для себя анализировал, удельный вес летальных исходов в общей смертности Украина, с 30-35%, сейчас снизилась до 20%. Наша ситуация дает надежду, но еще рано говорить мы прошли пик заболевания", – добавил Федоров.

Видео: Ивано-Франковская ОГА

Также он рассказал о позитивной тенденции с тестированием на COVID-19 на Прикарпатье. По словам главы ОГА, раньше местные лаборатории делали 30-54 тесты в сутки, а сейчас их исследуют сотнями.

В тренде
В Кропивницком задержали "медицинскую" контрабанду: куда пытались продать маски

Отметим, что на данный момент в Ивано-Франковской области подтвердили 821 случай заражения коронавирусом. 72 больных в регионе уже удалось вылечить.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 28 апреля в Украине лабораторно подтвердили 9866 случаев COVID-19. Из них 250 – летальных, а 1103 пациента выздоровели.

Реклама

Ранее мы сообщали, что Украина может избежать пика коронавируса, который ожидается в начале мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео Ивано-Франковск Прикарпатье ОГА коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 апреляУкраина
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)Запад
В Почаеве после Пасхи
В Почаеве после Пасхи "с нарушениями" количество больных COVID-19 удвоилосьЗапад
Коронавирус в Украине: статистика за 29 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 29 апреля и все подробности из регионовУкраина
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под Донецком
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под ДонецкомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...