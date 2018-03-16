ФОТОФАКТ. Как спасали котенка, застрявшего на дереве посреди озера

Во Львовской области "всем миром" спасали котенка. Сегодня, 16 марта в 8:36 в Службу спасения поступило сообщение, что в посреди реки Полтва, на дереве сидит котенок и не может самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщают в ГСЧС.

На место происшествия, в село Журатин Бугского района, сразу направили пожарно-спасательное отделение из райцентра. Бойцы ГСЧС на лодке добрались до затопленного дерева и освободили испуганное котенок с водяной ловушки. Спасенную животное спасатели отдали неравнодушным жителям.

Ранее сообщалось, что ветеринары спасли от гибели ежа, раздувшегося до размеров пляжного мяча. Причиной этого мог стать удар, нанесенный человеком или лошадью, или столкновение с машиной.

А в американском штате Флорида лошадь заблудилась в лесу и угодила в топь.Оттуда ее удалось вытащить только с помощью спецтехники и под наркозом.

Также мы писали, что во Львове спасали кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и громко орал. С помощью штурмовой лестницы "бойцы" достали перепуганное животное и успешно передали хозяевам.