ФОТОФАКТ. Как спасали котенка, застрявшего на дереве посреди озера

Сегодня, 23:45

Беззащитное животное  нуждалось в реальной помощи спасателей


Во время спасательной операции. Фото: ГСЧС

Во время спасательной операции. Фото: ГСЧС

Во время спасательной операции. Фото: ГСЧС

Во время спасательной операции. Фото: ГСЧС

Во Львовской области "всем миром" спасали котенка. Сегодня, 16 марта в 8:36 в Службу спасения поступило сообщение, что в посреди реки Полтва, на дереве сидит котенок и не может самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщают в ГСЧС.

На место происшествия, в село Журатин Бугского района, сразу направили пожарно-спасательное отделение из райцентра. Бойцы ГСЧС на лодке добрались до затопленного дерева и освободили испуганное котенок с водяной ловушки. Спасенную животное спасатели отдали неравнодушным жителям.

Ранее сообщалось, что  ветеринары спасли от гибели ежа, раздувшегося до размеров пляжного мяча. Причиной этого мог  стать удар, нанесенный человеком или лошадью, или столкновение с машиной.

А в американском штате Флорида лошадь заблудилась в лесу и угодила в топь.Оттуда ее удалось вытащить только с помощью спецтехники и под наркозом.

Также мы писали, что во Львове спасали  кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и громко орал. С помощью штурмовой лестницы "бойцы"  достали перепуганное животное и успешно передали хозяевам.
спасатели, берег, котенок, животное

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. Как спасали котенка, застрявшего на дереве посреди озера". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Под Львовом хозяин морил лошадь голодом и держал на улице в снег, мороз и зной

13 Марта, 16:01

Лошадку по имени Зирочка нашли среди кучи мусора, она выглядела сильно худой и обессиленной 

Запад

В Ровно трое рыбаков провалились под лед

13 Марта, 17:32

Также пострадали рыбаки из Хмельницкого и Коломыи, которые упали в ледяную воду
Загрузка...

Fun

Крыса. Фото: pixabay

Крысу застукали за воровством долларов: невероятное видео

12 Марта, 08:34

На видео домашняя крыса пытается утащить в свою клетку купюры

Запад

Животное истекло кровью. Фото: пресс-служба управления охотничьего и лесного хозяйства

Во Львовской области противотанковая ракета убила молодую лосиху

7 Марта, 15:56

Животное погибло от потери крови из-за повреждения артерий тонким проводом от  ПТУР, которые используют на военном полигоне
Загрузка...