Как ты должен со мной говорить? – Во Львовской области учительница избила ребенка (видео)

Во Львовской области преподавательница накричала на детей и избила ученика. Пока точно не известно, почему женщина начала себя так вести.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Львов".

Под видео отметили, что инцидент случился в селе Потелич Жолковского района. Учительница украинского языка и литературы громко кричала на детей в классе. Также она шарпала мальчика, а затем надавала ему "подзатыльников".

На записи слышно, как женщина кричит "Какое ты имеешь право", "Я учитель, правда? А как ты должен со мной говорить?".

Видео: Типичный Львов

Однако до конца не понятно, о чем именно идет речь: она кричала так громко, что на видео нельзя услышать всех слов. Вероятно, учительницу возмутило то, что ребенок плохо к ней обратился.

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После того, как женщина "расправилась" с мальчиком, она обернулась к другим детям и закричала "И тебя так само. Что это за глупая привычка".

Напомним, ранее в Полтавской области воспитательница довела ребенка до слез перед прогулкой на улице. Женщина жестоко обращалась с ребенком из-за того, что мальчик в три года не умеет сам одеваться.

Также мы писали, как в Кропивницком вспыхнул школьный скандал. Родители детей второго класса решили не давать ребенку подарок во время новогоднего праздника, потому что ее мать не сдавала деньги на класс.

Видео: Сегодня

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