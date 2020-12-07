Как ты должен со мной говорить? – Во Львовской области учительница избила ребенка (видео)

Во Львовской области преподавательница накричала на детей и избила ученика. Пока точно не известно, почему женщина начала себя так вести.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Львов".
Под видео отметили, что инцидент случился в селе Потелич Жолковского района. Учительница украинского языка и литературы громко кричала на детей в классе. Также она шарпала мальчика, а затем надавала ему "подзатыльников".
На записи слышно, как женщина кричит "Какое ты имеешь право", "Я учитель, правда? А как ты должен со мной говорить?".
Однако до конца не понятно, о чем именно идет речь: она кричала так громко, что на видео нельзя услышать всех слов. Вероятно, учительницу возмутило то, что ребенок плохо к ней обратился.
После того, как женщина "расправилась" с мальчиком, она обернулась к другим детям и закричала "И тебя так само. Что это за глупая привычка".
Напомним, ранее в Полтавской области воспитательница довела ребенка до слез перед прогулкой на улице. Женщина жестоко обращалась с ребенком из-за того, что мальчик в три года не умеет сам одеваться.
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