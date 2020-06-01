Как в Европе: Ляшко рассказал о ситуации с COVID-19 на Буковине

В Черновицкой области, которая продолжает лидировать по числу случаев COVID-19 в Украине, тестирование на коронавирус идет на уровне стран ЕС. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "Радио Свобода".

"Черновицкая область у нас одна из крупнейших по тестированию, лучших. Поскольку там большое количество контактных, большое количество пневмоний, большое количество людей, страдающих от коронавирусной болезни. Поэтому у них тестирование на уровне европейских стран. 18000 на миллион населения в пересчете – это такое же количество, как, например, в Нидерландах", – рассказал он.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук, только 31 мая на Буковине лабораторный центр исследовал 339 образцов на инфекцию. За сутки в регионе подтвердили 28 новых случаев заболевания.

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"Общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 3377 человек. 16 буковинцев выздоровели от COVID-19 сегодня. Они дважды получили отрицательный результат теста", – добавил он.

Отметим, что, по словам эпидемиологов, пиковый рост заболеваемости COVID-19 в Черновицкой области пришелся на период с 27 апреля по 3 мая. Сейчас же Буковина находится на "плато" показателей.

Также мы сообщали, что в Черновцах от COVID-19 скончался священник.

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