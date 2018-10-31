Как во Львове отпразднуют 100-летие ЗУНР

Сегодня, 06:30

К этой дате в области продолжается кампания по обозначению мест, связанных с современными героями

Фото: ЛОГА
Фото: ЛОГА

Во Львове студенческими шествиями будут отмечать 1 ноября – сотую годовщину Ноябрьского чина и провозглашения Западно-Украинской Народной Республики.

Маршрут шествия будет пролегать от университета имени Ивана Франко до Яновского кладбища. Начало в 14:00 часов. Участники шествия возложат цветы к Мемориалу Украинских Сечевых Стрельцов, потом состоится панихида. Об этом сообщают в ЛОГА.

Также во Львове, на углу ул. Огиенко и Ноябрьского Чина торжественно, в 13:00, откроют памятник героям ЗУНР и УГА, высотой более 8 метров.

"Работая над памятником, мы поняли, что должны изобразить две силы – политическую и милитарную. Памятник в виде двух рук. Эти две руки удерживают огонь, в котором формируется наше государство. На сегодня памятник на стадии завершения и он является символом восстановления нашей исторической памяти ", – рассказал академик, народный художник Украины, автор проекта памятника Героям ЗУНР и УГА Любомир Медвидь.

Добавим, кроме сооружения памятника, во Львовской области к 100-летию ЗУНР продолжается кампания по поиску мест, связанных с современными героями, выдающимися деятелями, историей, культурой и религией.

Ранее во Львове состоялся "Марш защитников Украины", посвященный 25-годовщине Вооруженных сил. Тысячи львовян вышли на улицы города поздравить наших защитников с этим праздником, а они отблагодарили их торжественым парадом по древним улицам города.

Также во Львове 2 августа, в на территории части 80-отдельной десантно-штурмовой бригады почтили памяти погибших военнослужащих.

 
цветы, памятник, панихида, ЗУНР

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Источник:

"Сегодня"

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