Как вырастить клубнику на подоконнике: опыт жителя Хмельницкой области

Растущая в квартире клубника плодоносит круглый год, но приходится заменять пчел

Кусочек душистого лета посреди зимы. В Хмельницкой области мужчина вместо вазонов на подоконнике выращивает клубнику. Урожай собирает круглый год. Говорит: растения не прихотливы в уходе, а вкусными, красными ягодами радуют постоянно. Секреты в выращивании клубники на подоконнике решили узнать новости "Сегодня".

В доме Дмитрия Соловья аромат свежей клубники. Мужчина шутит: на его подоконнике круглый год царит лето. Выращивать клубнику вместо вазонов семья начала несколько лет назад. Саженцы посадили в горшки, а уже через месяц увидели цветы. Растения неприхотливы в уходе и весь год плодоносят.

"Единственное, что надо побыть этим, пчелкой немножко. Помазали одну, провели по второй", – отмечает Дмитрий.

Поэтому чтобы лакомиться свеженькой клубникой посреди зимы, Дмитрий Соловей советует экспериментировать. В горшки, говорит, надо сажать ремонтантные сорта, которые плодоносят постоянно.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что садовник из Черновицкой области нашел способ выращивать авокадо, кофе, имбирь и папайю. При этом он сознательно отказался от "химии" и его теплица дает прекрасный урожай.

А между тем, Украина побила рекорд по импорту фруктов в 2019 году. Почему так произошло и что мы покупаем в наибольших количествах, совсем недавно выясняли новости "Сегодня". А аналитики, в свою очередь, назвали главную проблему отечественного рынка "витаминов".

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