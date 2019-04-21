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Как живется во Львове "президенту будущего"

Сегодня, 17:46

Мы побывали в гостях у малыша, который родился в день выборов

Фото: Facebook


Более тысячи младенцев родилось в Украине 31 марта – в день выборов. Большинство из них – мальчики. Самые популярные имена: Матвей и Анна. Имен кандидатов в президенты Петра и Владимира в десятке нет.

"Сегодня" посетили во Львове одного из малышей, который должен был родиться в апреле, но кардинально изменил планы родителей в последний день марта. В тот день во львовском роддоме родилось еще десять младенцев.

"Думали пойти проголосовать, с мужем и детьми, а потом думали пойти на шашлыки – как раз планы все распланированы были. И тут нежданно заболел живот, отошли воды. Звоню врачу, а врач говорит: все вы на голосование уже не уйдете. Как нам потом в роддоме сказали – мы родили президента будущего", – говорит мать Анна Новикова.

49 сантиметров и 2 килограмма 600 граммов – теперь он главный, правда, только в их квартире. Две старшие сестрички не отходят от малыша – целуют и играют с ним.

"Спокойный, последовательный, требовательный, а главное – здоровый – таким, как ее малыш, должен быть и президент страны. У меня просто такое, что я по праздникам рожаю – ее 24 августа на День независимости, вторую дочь 14 февраля – на День святого Валентина, а здесь  уже в день выборов. Главное, что ни день дурака", – шутит Анна.

На второй тур голосования семья Анны уж точно попадет. В новом статусе – многодетной семьи. Анна верит – этот день решающий – и мечтает лишь об одном: чтобы закончилась война и все поменялось к лучшему.

Напомним, сегодня в Украине -  второй тур выборов президента страны.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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Тег выборы, президент, дети, Львов

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Сегодня

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