Какой будет погода во Львове на этих выходных – прогноз (карта)

Температура воздуха поднимется максимально до 17 градусов тепла

Погода во Львове на 30 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 30 октября, во Львове днем останется теплая температура. Максимум будет 17 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем синоптики обещают от 15 до 17 градусов выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла. Небо остается облачным, но без дождя.

Прогноз погоды во Львове на 30 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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