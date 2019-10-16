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"Камера! Огонь!": во Львове на ходу загорелся трамвай, люди молча снимали видео

16 октября, 12:11

Погасить пламя удалось женщине – водителю, на ей помощь никто не пришел

Во Львове сегодня, 16 октября, в микрорайоне Сихов загорелся трамвай №8. Об этом сообщили пользователи Facebook.

Как оказалось, трамвай следовал из Сыхова в центр города. Возгорание, судя по видео, удалось потушить водителю трамвая, в то же время никто не пытался ей помочь, люди молча стояли и снимали весь процесс на видео. Примечательно, что именно над очагом возгорания размещался "красноречивый" рекламный слоган "Камера! Огонь!"


Ранее во Львове на улице Княгини Ольги загорелся капитально отремонтированный трамвай №3.

Ранее во Львове трамвай совершил наезд на женщину. Пострадавшей оказалась жительница села Бориня Турковского района, сейчас она в реанимации. Ей провели ампутацию правой ноги. ЧП произошло на улице Княгини Ольги, на конечной остановке трамвая №3 "Аквапарк".

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Источник: Сегодня

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