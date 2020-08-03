Карантин в Луцке: как живет город в "красной" зоне (фото)

В Луцке, который внесен в "красную" карантинную зону, утром 3 августа не вышли на улицы 70 маршруток.

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Об этом рассказала главный специалист отдела логистики Луцкого городского совета Инна Артемчук, сообщает "Суспільне.Волинь".

По ее словам, часть перевозчиков отказались работать из-за предупреждения полиции о штрафах. При этом из-за нехватки автобусов в городе маршрутки ходят переполненными.

Также она добавила, что на линии вышли все троллейбусы Луцкого предприятия электротранспорта, а также некоторые маршрутки.

"Ездят сейчас маршрутки №26, 28, 31, 32. Вышли в рейс две маршрутки №24 и один автобус №11", - уточнила специалист.

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По словам Артемчук, в городе есть два крупных перевозчика, в распоряжении которых – 70 автобусов.

"В полиции дали предупреждение перевозчикам, что будут штрафовать. Стояли на выезде", - отметила она.

Стоит добавить, что, по решению государственной комиссии, в Луцке с 3 августа должен остановиться весь общественный транспорт. В свою очередь, городской совет отказался усиливать карантинные ограничения.

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В свою очередь, полицейские продолжают предупреждать местных жителей о решении госкомиссии и наказании за игнорирование правил, связанных с нахождением в "красной" зоны. При этом копы пообещали, что на протяжении 3 августа не будут составлять протоколов в отношении нарушителей.

Как рассказала спикер областного управления Нацполиции Ольга Бузулук, на протяжении дня полицейские будут вести профилактическую работу, сообщает Район.Луцк.

"Никаких административных протоколов мы еще сегодня не будем составлять, потому что понимаем сложность ситуации, и то, что люди против, но должны понимать, что есть решение центрального органа, оно действует, и мы, конечно, должны осуществлять контроль за его выполнением. Потому сейчас мы его осуществляем в рамках наших полномочий: проводим профилактическую и информационную работу", – заявила она.

Бузулук добавила, что если протоколы будут составлять, то, как и ранее – на особо злостных нарушителей, которые не станут выполнять законных требований и игнорировать санитарно-гигиенические требования, правилами личной безопасности.

"Мы, конечно, притягивали их к административной ответственности. Будем надеяться, что таких не будет", – резюмировала спикер полиции.

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Отметим, что ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством. Местные власти могут принимать решения только относительно ужесточения карантина, а не наоборот.

Как известно, с 1 августа Украина поменяла правила адаптивного карантина. Всю территорию страны поделили на четыре зоны – в зависимости от распространения коронавируса в регионе будут усиливаться либо ослабляться карантинные меры. К самой опасной "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь.

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