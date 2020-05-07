Карпаты продолжает засыпать снегом: появились фото и видео

На высокогорье уже выпало 15 см снега

Украинские Карпаты продолжает засыпать снегом. Фото и видео метели на вершине Поп Иван опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:00 07.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -3 °С, ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20м", – говорится в сообщении.

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Кроме того, на данный момент в Карпатах уже выпало до 15 см снега.

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Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Ранее в прогнозе на 7 мая мы сообщали, что в Карпатском регионе погода будет вовсе не "майская". Тут синоптики прогнозируют мокрый снег, а температура установится на уровне ​​1-6 градусов тепла. Также местами синоптики прогнозируют ​​порывы 15-20 м/с.

Напомним, 6 мая во Львове неожиданно выпал майский снег. Погода в городе начала портиться с самого утра: похолодало и шел мокрый дождь.

Также мы писали, что погода в мае ожидается не очень теплой: в стране будет дождливо и прохладно. Подробнее читайте в прогнозе погоды на май.

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