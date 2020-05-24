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Карпаты за неделю до лета засыпало снегом: фото

24 мая, 15:28

Станислав Кожемякин

В украинских горах прошел майский снегопад

В Украине в преддверии лета выпал снег – засыпало украинские Карпаты. Это произошло уже не впервые в это месяце – в начале мая в горах тоже был снегопад.

Об этом пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила 24 мая в Facebook

"По состоянию на 13:15 24.05.2020 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха +2 градуса по Цельсию, ветер юго-западный 7 м/с, снег, ограниченная видимость до 70 метров", – заявили спасатели.

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Напомним, что первая неделя мая удивила жителей Западной Украины непредсказуемой погодой – 6 мая снег выпал и в Карпатах, и во Львове. Впрочем, горожане восприняли климатические капризы с юмором и в шутку поздравляли друга друга в соцсетях с Новым годом.

А вот в апреле снегом накрыло и столицу, укрыв белым слоем несколько районов Киева и пригорода. А также 14 марта снег шел в Шостке Сумской области, что удивило многих – люди уже начали готовиться к майскому теплу и яркому солнцу.

Причиной таких погодных перипетий стал холодный атмосферный фронт, который некоторое время держался над Украиной.

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