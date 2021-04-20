Карпаты заметает снегом (фото)

Карпаты сегодня, 20 апреля, сильно покрыло снегом. На вершинах гор температура воздуха опустилась до -4.
Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
"На г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северный, северо-восточный 10-12 м/с. Падает снег", – говорится в сообщении.
Отметим, Поп Иван Черногорский – одна из высочайших вершин хребта Черногора, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Кроме того, из-за оттепели в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность – третий уровень, сообщили в ГСЧС.
Напомним, на днях в Одесской области выпал снег.
Кроме того, синоптики предупреждают, что на Украину надвигается холодный циклон.
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