Карпаты засыпало снегом (фото)

Сейчас в горах светит солнце

В Карпатах гору Поп Иван Черногорский снова засыпало снегом. Там сегодня, 21 декабря, зафиксировали -5 градусов мороза.

Реклама

Об этом сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

По их информации, сейчас там полный штиль и ясная погода.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В тренде В Одессе подрались депутаты облсовета: видео

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. А прежнюю обсерваторию Белый Слон покрыло снегом.

Также напомним, Антарктическую украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Полярники показали необычные для Украины зимние фото, хотя на Южном полюсе в данный момент весна.

Кроме того, в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

Мы писали, что дорожники готовы к тому, чтобы удерживать в надлежащем порядке автомобильные дороги Украины в зимний период. В Госагентстве автомобильных дорог уверяют, что песка и соли хватит на полторы зимы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама