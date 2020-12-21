Українська
$ 27,83
34,1
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Карпаты засыпало снегом (фото)

21 декабря, 15:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сейчас в горах светит солнце

В Карпатах гору Поп Иван Черногорский снова засыпало снегом. Там сегодня, 21 декабря, зафиксировали -5 градусов мороза.

Реклама

Об этом сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

По их информации, сейчас там полный штиль и ясная погода.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В тренде
В Одессе подрались депутаты облсовета: видео
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. А прежнюю обсерваторию Белый Слон покрыло снегом.

Также напомним, Антарктическую украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Полярники показали необычные для Украины зимние фото, хотя на Южном полюсе в данный момент весна.

Кроме того, в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

Мы писали, что дорожники готовы к тому, чтобы удерживать в надлежащем порядке автомобильные дороги Украины в зимний период. В Госагентстве автомобильных дорог уверяют, что песка и соли хватит на полторы зимы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото снег Карпаты морозы вершина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)
Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)Украина
Покупают мешки для погребения и проверяют маски: как мэры городков борются с COVID-19
Покупают мешки для погребения и проверяют маски: как мэры городков борются с COVID-19Украина
В Черновицкой области охотник застрелил мужчину, который рубил в лесу елку
В Черновицкой области охотник застрелил мужчину, который рубил в лесу елкуУкраина
Из пенопласта и круглый: в Ивано-Франковской области построили необычный дом (видео)
Из пенопласта и круглый: в Ивано-Франковской области построили необычный дом (видео)Запад
Во Львове от коронавируса умер проректор УКУ
Во Львове от коронавируса умер проректор УКУЗапад
В Тернопольской области бешеный кот покусал пенсионерку: несколько сел закрыли на карантин
В Тернопольской области бешеный кот покусал пенсионерку: несколько сел закрыли на карантинЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять