Карпаты засыпало снегом (фото)

В Карпатах гору Поп Иван Черногорский снова засыпало снегом. Там сегодня, 21 декабря, зафиксировали -5 градусов мороза.
Об этом сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.
По их информации, сейчас там полный штиль и ясная погода.
Ранее мы сообщали, что в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. А прежнюю обсерваторию Белый Слон покрыло снегом.
Также напомним, Антарктическую украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Полярники показали необычные для Украины зимние фото, хотя на Южном полюсе в данный момент весна.
Кроме того, в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.
Мы писали, что дорожники готовы к тому, чтобы удерживать в надлежащем порядке автомобильные дороги Украины в зимний период. В Госагентстве автомобильных дорог уверяют, что песка и соли хватит на полторы зимы.
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