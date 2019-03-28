Картину семилетней сестры пленного моряка Андрея Эйдера передали музею

Свое произведение Габриэла назвала "Возвращение домой"

Картину семилетней сестры пленного моряка Андрея Эйдера передали музею 2019-03-28T22:45:00+02:00 Запад Свое произведение Габриэла назвала "Возвращение домой"

Картину семилетней сестры пленного моряка Андрея Эйдера передали музею в райцентре Надворная Ивано-Франковской области. Там сейчас живет его семья. Свое произведение семилетняя Габриэла назвала "Возвращение домой".

Мероприятие состоялось в рамках благотворительного проекта помощи военнопленным морякам. К акции уже присоединились десятки художников со всей Украины. А картину Габриэлы приобрел испанец, но полотно решил оставить в музее.

"Я хотела сказать Андрею, что я его хочу увидеть. Я очень тебя люблю, Андрей", – говорит сестра пленного моряка Габриэлла Эйдер.

"Уже четыре месяца прошло, Украина по-прежнему рядом. Люди ждут, вместе с нами волнуются", – уверяет родственница пленника Кремля Евгения Эйдер.

Ранее мы писали, что украинского военного моряка Андрея Эйдера, которого удерживают в российском СИЗО, могли заразить гепатитом В. Об этом заявил адвокат Николай Полозов в своем Facebook.

Напомним, Андрей Эйдер, который является самым молодым среди военнопленных украинцев, написал письмо на Родину, в котором попросил не забывать о пленниках Кремля.

Стоит отметить, что официальный представитель США по Украине Курт Волкер ранее призывал Москву немедленно освободить пленных украинских моряков, добавляя, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают возможность введения новых санкций против России.

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