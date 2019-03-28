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Картину семилетней сестры пленного моряка Андрея Эйдера передали музею

Сегодня, 22:45

Свое произведение Габриэла назвала "Возвращение домой"

Картину семилетней сестры пленного моряка Андрея Эйдера передали музею Запад Свое произведение Габриэла назвала "Возвращение домой"

Картину семилетней сестры пленного моряка Андрея Эйдера передали музею в райцентре Надворная Ивано-Франковской области. Там сейчас живет его семья. Свое произведение семилетняя Габриэла назвала "Возвращение домой".

Мероприятие состоялось в рамках благотворительного проекта помощи военнопленным морякам. К акции уже присоединились десятки художников со всей Украины. А картину Габриэлы приобрел испанец, но полотно решил оставить в музее.

"Я хотела сказать Андрею, что я его хочу увидеть. Я очень тебя люблю, Андрей", – говорит сестра пленного моряка Габриэлла Эйдер. 

"Уже четыре месяца прошло, Украина по-прежнему рядом. Люди ждут, вместе с нами волнуются", – уверяет родственница пленника Кремля Евгения Эйдер.

Ранее мы писали, что украинского военного моряка Андрея Эйдера, которого удерживают в российском СИЗО, могли заразить гепатитом В. Об этом заявил адвокат Николай Полозов в своем Facebook.

Напомним, Андрей Эйдер, который является самым молодым среди военнопленных украинцев, написал письмо на Родину, в котором попросил не забывать о пленниках Кремля.

Стоит отметить, что официальный представитель США по Украине Курт Волкер ранее призывал Москву немедленно освободить пленных украинских моряков, добавляя, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают возможность введения новых санкций против России.

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Тег музей, моряк, Прикарпатье, военнопленные, пленные моряки, Эйдер

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