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Похищение на Закарпатье: связанного мужчину с пакетом на голове нашли в багажнике авто

Сегодня, 16:33

Полиция расследует факты похищения человека и вымогательство денег

Фото: Нацполиция
Похищение на Закарпатье: связанного мужчину с пакетом на голове нашли в багажнике авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fd9/d91/5c7fd9d9199a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fd9/d91/5c7fd9d9199a7.jpg Запад Полиция расследует факты похищения человека и вымогательство денег

В Ужгородском районе Закарпатья, возле села Галоч, патрульные во время проверки подозрительного автомобиля обнаружили в багажнике мужчину с полиэтиленовым пакетом на голове и связанными руками.

По словам 26-летнего пострадавшего, двое ужгородцев в возрасте 25 и 23 лет вызвали его поговорить. В ходе общения они нанесли ему телесные повреждения и закрыли в багажном отсеке автомобиля Mazda. Однако благодаря патрульным, им не удалось воплотить до конца свой преступный умысел. Об этом сообщают в полиции.

Теперь злоумышленникам инкриминируют преступные действия сразу по двум статьям – похищение человека и вымогательство группой лиц. Парней задержали. За содеянное им грозит лишение свободы.

Ранее в Днепре трое злоумышленников избили и увезли мужчину на автомобиле Skoda. О происшествии в полицию сообщила жена потерпевшего. Уже через час правоохранители разыскали и перехватили автомобиль похитителей. Преступников задержали, раненого мужчину доставили больницу.

Также сообщалось, что трое жителей Хмельницкой области едва не спровоцировали своим поведением "международный скандал". Они жестоко избили жителя Молодовы, а затем вывезли его умирать посреди леса.

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Тег выкуп, ужгород, похищение, закарпатская область, киднеппинг

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