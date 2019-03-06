Похищение на Закарпатье: связанного мужчину с пакетом на голове нашли в багажнике авто
Полиция расследует факты похищения человека и вымогательство денег
В Ужгородском районе Закарпатья, возле села Галоч, патрульные во время проверки подозрительного автомобиля обнаружили в багажнике мужчину с полиэтиленовым пакетом на голове и связанными руками.
По словам 26-летнего пострадавшего, двое ужгородцев в возрасте 25 и 23 лет вызвали его поговорить. В ходе общения они нанесли ему телесные повреждения и закрыли в багажном отсеке автомобиля Mazda. Однако благодаря патрульным, им не удалось воплотить до конца свой преступный умысел. Об этом сообщают в полиции.
Теперь злоумышленникам инкриминируют преступные действия сразу по двум статьям – похищение человека и вымогательство группой лиц. Парней задержали. За содеянное им грозит лишение свободы.
Ранее в Днепре трое злоумышленников избили и увезли мужчину на автомобиле Skoda. О происшествии в полицию сообщила жена потерпевшего. Уже через час правоохранители разыскали и перехватили автомобиль похитителей. Преступников задержали, раненого мужчину доставили больницу.
Также сообщалось, что трое жителей Хмельницкой области едва не спровоцировали своим поведением "международный скандал". Они жестоко избили жителя Молодовы, а затем вывезли его умирать посреди леса.
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