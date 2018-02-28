Килограмм кокаина в топливном баке: на Волыни задержали дорогостоящий груз

Сегодня, 18:14

Белый порошок расфасовали в бутылки из-под колы, примерная стоимость наркотиков  – 150 тыс. долларов


Белый порошок спрятали в баке. Фото: ГФС

Белый порошок спрятали в баке. Фото: ГФС

Белый порошок спрятали в баке. Фото: ГФС

Белый порошок спрятали в баке. Фото: ГФС

На Волыни, в зоне деятельности таможенного поста "Ягодин", сотрудники таможни и СБУ пресекли незаконный ввоз в Украину наркотических средств. Опасный груз, по предварительным данным – кокаин, пытался ввести гражданин Украины вместе с гражданином Республики Беларусь.

"Четыре полипропиленовых бутылки емкостью 0,5 л с содержанием порошкообразного вещества белого цвета было обнаружено в топливном баке транспортного средства марки Mitsubishi", – сообщают в ГФС.

Общий вес обнаруженной находки  составляет 1,1 кг,  стоимостью около 150 тыс. долларов. Окончательно цена будет установлена после проведения экспертизы.

Напомним, недавно на Буковине задержали "наркобаронов". Девять местных жителей изготавливали амфетамин в одном из дачных домиков, на окраине Черновцов. Прекурсоры, химические реактивы и другие необходимые вещества они заказывали через почту на подставных лиц.

Ранее на Волыни задержали двух жителей Ковеля, которые распространяли  психотропные препараты "Субутекс".

На Закарпатье задержали банду наркоторговцев, которые оптом поставляли тяжелые наркотики местным "потребителям", а также клиентам из центральных и восточных регионов Украины
Беларусь, кокаин, амфетамин, белый порошок

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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