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Километровые пробки и очереди на подъемник: как в Буковеле "придерживаются" локдауна

9 января, 21:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за снижения цен и праздничные дни людей на курорте вдвое увеличилось

В Украине – локдаун, а в Буковеле – километровые пробки из автомобилей и очереди из лыжников на подъемник. Несмотря на карантин, горнолыжные курорты работают почти обычном режиме.

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Корреспондент новостей "Сегодня" Дарья Добровольская выяснила, как сейчас работает Буковель и что происходит на курорте.

Цены за недельный отдых здесь стартуют от 20 000 гривен на двоих. Еще в тысячу – обойдется ежедневный билет на подъемник. Но, несмотря на стоимость такого отдыха, свободных номеров в гостиницах практически не осталось.

Сами же отдыхающие делятся видео пробок в соцсетях. Говорят чтобы преодолеть три километра до курорта тратят почти два часа.

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Вероятно, из-за снижения цен и праздничные дни людей вдвое больше.

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Поэтому пока страны Европы массово закрываются на локдаун, а Украина усиливает карантин, в Буковеле туристы открыто их игнорируют.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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