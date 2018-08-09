Клубы густого дыма и выгоревшее поле: возле Львова полыхал масштабный пожар

Пожар на площади в два гектара вспыхнул сразу после уборки урожая

Возле Львова вечером 8 августа вспыхнул пожар на поле – два гектара площади выгорели сразу же после того, как урожай был убран. Спасателей вызвали очевидцы, которые увидели клубы густого дыма.

Из-за сильного ветра огонь распространился мгновенно, а пожарные три часа заливали стерню водой и сбивали огонь специальными средствами. Что стало причиной пожара – сейчас выясняется.

"Либо сами хозяева пытались сжечь стерню, чтобы не заниматься этой землей, либо также проводили другие хозяйственные работы по сжиганию бытового мусора или сухой травы – и пожар в такую погоду, это обычно так и происходит, становится неконтролируемым и перекидывается на большие площади", – объяснила Кристина Авдеева, спикер Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области.

Напомним, ранее в центре Харькова на улице Университетской вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. С огнем боролись 116 спасателей и 23 единицы техники – им потребовалось 16 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Также стоит напомнить о том, что в Чернигове во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров. Огонь уничтожил внутреннюю облицовку и электросеть автобуса, а водитель рассказал, что во время движения в моторном отсеке "что-то стрельнуло" и оттуда повалил густой дым.

А в британском графстве Дербишир из-за пожара на одной из местных фабрик образовался огненный торнадо, и пожарные, которые боролись с огнем, сняли на видео это уникальное явление .