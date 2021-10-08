Когда во Львове начнется отопительный сезон – дата

Тепло уже будут получать сразу все категории населения в городе

Сейчас все дома готовы к подаче отопления / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 11 октября, во Львове начнется отопительный сезон. С сегодняшнего дня в городе ночью начинаются похолодания, прогнозируют -1. Такая погода будет все выходные.

Об этом сообщает горсовет Львова.

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Кому станет теплее

Тепло получат все категории потребителей – школы, садики, больницы и население. На сегодня дома готовы к подаче тепла, акты готовности подписаны, системы заполнены водой, проведена поверка счетчиков.

"Хотим, чтобы до вторника все были с теплом. Но, возможно, этот процесс продлится до среды", – рассказали в горсовете.

Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы.

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"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

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