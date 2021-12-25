Коко Шанель в Украине: в честь модельера назвали улицу в селе на Волыне (видео)

За сутки село прославилось благодаря одной табличке

Второй день в селе под Луцком только разговоров о Коко Шанель. Коллаж "Сегодня"

В честь известного модельера назвали улицу в волынском селе. Это решение депутатов шокировало жителей. Что на самом деле привело к такому громкому названию — выяснил Владимир Миколайчук.

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Второй день в селе под Луцком только разговоров о Коко Шанель. Именем кутюрье официально назовут новую улицу. Решение поддержали почти все депутаты громады. Люди никак не поняли, почему Струмовке пришлась такая честь.

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"Я — за украинское! У нас много знаменитостей, и героев много, и вообще умных людей у ​​нас много, чтобы улицу назвать", – сказала жительница села Татьяна Сергийчук.

Некоторые жители наоборот – новации приветствуют. Ведь за сутки Струмовка прославилась благодаря одной табличке. Руководитель громады признает, что село никак не имеет отношения к кутюрье, но имя Шанель привлечет сюда новых жителей.

"Обратился застройщик и жители. Говорю, что они хотят люди, то для нас закон. Нравится им так – пожалуйста, вопросов нет", – сказал председатель Подгайцевской общины Юрий Семенюк.

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Впоследствии пройтись по улице Коко Шанель смогут не все. Здесь строят пять элитных домов. Доступ будут иметь только владельцы жилья. Остальные улочки комплекса рядом обещают назвать уже в честь известных украинцев и волынских деятелей. Названия, скорее всего, будут выбирать на конкурсе среди жителей общины.

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