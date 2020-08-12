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Количество больных коронавирусом в Черновицкой области приближается к 7 тысячам

12 августа, 02:00

Елена Вус Елена Вус

В области выздоровели от COVID-19 уже 5312 человек

Количество зарегистрированных случаев коронавируса на Буковине стремительно приближается к 7 тысячам. За 11 августа выявили 113 новых больных. Всего специалисты лабораторного центра исследовали 658 образцов.

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"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6980 человек", – написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачукв Facebook.

В области выздоровели от COVID-19 уже 5312 человек.

Также глава ОГА добавил, что "избежать инфицирования можно только одним способом – ограничить контакты".

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Напомним, что Черновицкая область второй раз оказалась на пике распространения коронавирусной инфекции, в регионе готовятся ко второй волне эпидемии. Во всех районах региона наблюдается повышение уровня заболеваемости, а в Кицманском районе зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции.

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Напомним, ранее в Черновицкой области суд оштрафовал мужчину, который вернулся из-за границы и нарушил правила самоизоляции. После приезда он пошел в гости к соседям.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус черновицкая ОГА Сергей Осачук COVID-19

Источник: Сегодня

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