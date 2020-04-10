Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

"Комендантский час" из-за коронавируса: ограничения ввели в еще одной области

10 апреля, 15:42

Тина Наринецкая

Меры ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19

В Волынской области на выходных из-за эпидемии коронавируса COVID-19 вводят "комендантский час". Об этом рассказал председатель местной облгосадминистрации Юрий Погуляйко.

Режим максимального ограничения передвижения в регионе начнет действовать уже с 11 апреля. Людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 06:00 понедельника.

Реклама

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действий, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание Коронавирусная инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то по карантину можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", – отметил Погуляйко.

В тренде
Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

Ранее мы сообщали, что "комендантский час" из-за распространения коронавирусаввели в Закарпатской области.

Подобные меры власти ввели и в Черновицкой области. На Буковине на выходные дни не будут работать магазины, в том числе и продуктовые.

О том, как в Украине лечат зараженных коронавирусом – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия комендантский час Волынь Украина коронавирус волынская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 10 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 10 апреляУкраина
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинахЗапад
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина Италии
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина ИталииЗапад
"Накипело": мама 7-летней девочки с СOVID-19 сделала откровенное признаниеЗапад
Украинские врачи подсчитали стоимость лечения инфицированного COVID-19
Украинские врачи подсчитали стоимость лечения инфицированного COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...