"Комендантский час" из-за коронавируса: ограничения ввели в еще одной области

В Волынской области на выходных из-за эпидемии коронавируса COVID-19 вводят "комендантский час". Об этом рассказал председатель местной облгосадминистрации Юрий Погуляйко.
Режим максимального ограничения передвижения в регионе начнет действовать уже с 11 апреля. Людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 06:00 понедельника.
"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действий, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание Коронавирусная инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то по карантину можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", – отметил Погуляйко.
Ранее мы сообщали, что "комендантский час" из-за распространения коронавирусаввели в Закарпатской области.
Подобные меры власти ввели и в Черновицкой области. На Буковине на выходные дни не будут работать магазины, в том числе и продуктовые.
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