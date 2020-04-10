"Комендантский час" из-за коронавируса: ограничения ввели в еще одной области

В Волынской области на выходных из-за эпидемии коронавируса COVID-19 вводят "комендантский час". Об этом рассказал председатель местной облгосадминистрации Юрий Погуляйко.

Режим максимального ограничения передвижения в регионе начнет действовать уже с 11 апреля. Людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 06:00 понедельника.

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"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действий, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание Коронавирусная инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то по карантину можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", – отметил Погуляйко.

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Ранее мы сообщали, что "комендантский час" из-за распространения коронавирусаввели в Закарпатской области.

Подобные меры власти ввели и в Черновицкой области. На Буковине на выходные дни не будут работать магазины, в том числе и продуктовые.

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