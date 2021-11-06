Конфликт из-за карантина. В Луцке копы скрутили водителя автобуса под крики толпы (видео)

На улице Ковельской в Луцке патрульные задержали водителя автобуса. Причиной тому стал конфликт с патрульными из-за проверки соблюдения карантинных требований. Водителя впоследствии госпитализировала "скорая", подозревали перелом руки.
Об этом сообщают Вартові Еспресо.
Очевидцы сняли на видео, как под крики разъяренной толпы полиция достает из-за руля водителя маршрутки сообщением "Луцк – с. Окорск" и сажает в патрульное авто.
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Очевидно, люди пытались вступиться за водителя. Несколько очевидцев снимали происходящее на телефон.
Отстранение невакцинированных работников в Украине
И. о. председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера рассказал, что руководитель предприятия должен проинформировать работников о правовых последствиях в случае уклонения или отказа от прививки.
Речь идет об отстранении от работы без сохранения заработной платы до устранения причин, которые обусловили отстранение, – то есть получения прививки.
Дегнера пояснил, что руководитель предприятия должен составить соответствующий акт, если работник уклоняется или отказывается от прививки.