Конфликт на дороге во Львовской области закончился стрельбой: есть пострадавшие

Во Львовской области между водителями Hyundai Santa Fe и Toyota Camry произошел конфликт, во время которого последний выстрелил из неизвестного оружия и попал в пассажира Hyundai.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 37-летний житель одного из сел Золочевского района получил ранение в лицо – в левую щеку.
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Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день его задержали.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что в центре Николаева произошла стрельба.
Также напомним, в Одесской области парень расстрелял мужчину из-за замечания.
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