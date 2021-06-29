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Конфликт на дороге во Львовской области закончился стрельбой: есть пострадавшие

29 июня 2021 20:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Об инциденте правоохранителям сообщили медики, они рассказали, что к ним обратился мужчина с огнестрельным ранением

Во Львовской области между водителями Hyundai Santa Fe и Toyota Camry произошел конфликт, во время которого последний выстрелил из неизвестного оружия и попал в пассажира Hyundai.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 37-летний житель одного из сел Золочевского района получил ранение в лицо – в левую щеку.

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Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день его задержали.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Досудебное расследование продолжается.

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Ранее мы сообщали, что в центре Николаева произошла стрельба.

Также напомним, в Одесской области парень расстрелял мужчину из-за замечания.

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