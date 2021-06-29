Конфликт на дороге во Львовской области закончился стрельбой: есть пострадавшие

Об инциденте правоохранителям сообщили медики, они рассказали, что к ним обратился мужчина с огнестрельным ранением

Во Львовской области между водителями Hyundai Santa Fe и Toyota Camry произошел конфликт, во время которого последний выстрелил из неизвестного оружия и попал в пассажира Hyundai.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 37-летний житель одного из сел Золочевского района получил ранение в лицо – в левую щеку.

Читайте также: В Киеве мужчина под наркотиками стрелял из окна многоэтажки (видео)

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день его задержали.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Реклама

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в центре Николаева произошла стрельба.

Также напомним, в Одесской области парень расстрелял мужчину из-за замечания.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: