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Скандал в детском саду в Ровно. Что будет с невакцинированной воспитательницей

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
17 ноября, 21:56
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Воспитательница детского сада "Вишенка" в течение двух дней блокировала работу заведения
Неизвестные молодые люди пришли вступиться за воспитательницу, которую отстранили из-за отсутствия вакцинации

Противники прививки два дня блокировали детсад в Ровно. Неизвестные молодые люди пришли вступиться за воспитательницу, которую отстранили от исполнения обязанностей, потому что невакцинирована. Скандалили и прорывались в помещение заведения. При этом пренебрегали карантином и потребовали допустить к работе свою знакомую.

Корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук узнавал, чем закончился скандал.

В садик прорывались три человека — все без масок, показательно игнорируют карантин. Они пришли в поддержку Галины – работницу заведения отстранили от работы из-за того, что отказывается от прививки.

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Кто пришел защищать воспитательницу

Защищать воспитательницу пришла группа антивакцинаторов. Конфликтовали два дня. В садик 5
раз вызвали полицию. Защитники отказывались уйти из детсада. Мол, карантин – нарушение конституционных прав.

"Свои медицинские данные человек может не разглашать. На каком основании они требуют у него какую-то вакцину в данный момент?", – заявил защитник воспитательницы Андрей Танчинец.

Группа поддержки воспитательницы и руководство заведения ссорились часами, произошла даже толкотня, когда Галине пытались вручить приказ об отстранении. Свидетелями были родители. Их, конечно, возмутило, что какие-то посторонние люди в детском саду.

"Два дня происходит это недоразумение. У меня сорван учебный процесс у ребенка. Она приходит домой и говорит: "Мама, что происходит? У нас полиция, непонятные дяди ходят по территории садика". Так это нормально?!" – говорит председатель родительского комитета Татьяна Стецюк.

Что говорит воспитательница

Кто ее защитники, воспитательница не говорит. Возмущена действиями своего руководства.

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"Я пришла на работу с просьбой, разрешают ли мне приступить к выполнению моих обязанностей. Вот с чем пришла, мирно. Это мое личное право! А кто вам сказал, что я неванцинирована?! У вас существуют такая информация?" У меня существуют право предоставлять или не предоставлять COVID-сертификат", – заявила воспитательница Галина Харченко.

Как ситуацию комментирует директор заведения

В детском саду говорят, что отстраненная бросалась с кулаками еще и мебель повредила.

"Мы просили решить этот вопрос как-то. Никто не требовал вакцинироваться. Есть медотводы, справки специальные. Но закон принят один для всех. У нас один такой человек в заведении, который полностью не вакцинирован, не имел противоковидных прививок", – рассказала директор садика. Ирина Кухарчук.

Что угрожает воспитательнице

После вмешательства полиции – на защитников отстраненной воспитательницы составили админпротоколы о нарушении карантина. От ответственности не уйдет и Галина.

"Она создавала конфликт, толкалась, дергала за одежду. И ударила одну из работниц кулаком в лицо. На отстраненную 51-летнюю воспитательницу коллеги написали 3 заявления", – отметила пресс-секретарь управления патрульной полиции в Ровенской области Наталья Китюк.

Воспитательнице угрожают исправительные работы.

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Как "семейный врач" срывала маски на митинге

В Николаеве на станции переливания крови во время митинга антивакцинаторов"семейный врач" срывала защитные маски с медперсоналом.

Из-за конфликта на митинг вызвали полицию. При этом женщина не была медработником, а скорее всего была отправлена на митинг, чтобы устроить конфликт.

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