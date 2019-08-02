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Конопляные просторы: на Буковине среди кукурузы взрастили 9 тысяч запретных растений

Сегодня, 16:58

Конопляные посевы были спрятаны на кукурузном поле площадью примерно 240 гектаров

Конопляные просторы: на Буковине среди кукурузы взрастили 9 тысяч запретных растений Запад Конопляные посевы были спрятаны на кукурузном поле площадью примерно 240 гектаров

Более 9 тыс. кустов конопли изъяли с поля в селе Костичаны Новоселицкого района, что на Буковине. Об этом сообщают в полиции.

Нелегальные посевы наркосодержащих растений были обнаружены на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Десять участков с коноплей находились примерно на расстоянии 100 метров друг от друга. В общем, работники полиции изъяли почти 9300 кустов конопли. Растения были спрятаны на кукурузном поле площадью примерно 240 гектаров.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 310 УКУ (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ. Образцы изъятых растений направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников, которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Ранее во Львовской области задержали 38-летнего мужчину, который наладил контрабандные поставки в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Западной Европы.

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Источник: Сегодня

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