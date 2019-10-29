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Контрабанда на Закарпатье: мужчина пытался ввезти комплектующие к вертолету

29 октября, 17:00

Нелегальный провоз деталей перехватили сотрудники СБУ

/ Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконного ввоза комплектующих к военной технике на Закарпатье. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как стало известно, мужчина пытался провезти через государственную границу комплектующие к вертолету, которые подлежат обязательному государственному контролю.

"Во время таможенного досмотра на пункте пропуска Тиса в автомобиле закарпатца правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету. В технологических полостях он пытался переместить через государственную границу шесть алюминиевых закрылок и контрольно-проверочную аппаратуру к военному вертолету Ми-24. Обнаруженные запчасти изъяты и переданы на экспертизу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская – Хребенне" Львовской таможни ГФС ввозилась контрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. По предварительной информации, предприятие-импортер заказывало брендовую одежду в одной из стран ЕС, но перед прохождением таможенного оформления товар "превращался" в секонд-хенд.

Также отдел по вопросам противодействия и обнаружения коррупции Львовской таможни ГФС зафиксировал незаконную деятельность двух таможенников, которая повлекла многомиллионный ущерб государству.

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СБУ Закарпатье вертолет контрабанда детали

Источник: Сегодня

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