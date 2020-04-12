Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)

12 апреля, 07:59

Тина Наринецкая

Стоимость партии составила более полумиллиона гривен

В Закарпатской области сотрудники службы безопасности Украины помешали незаконному вывозу из Украины крупной партии товаров противоэпидемического назначения.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, контрабандистам помогал инспектор отдела пограничной службы "Ужгород" Чопского пограничного отряда. Он получал деньги за нелегальную переправку "медицинской" контрабанды за границу.

Реклама

В частности, за эту партию он должен был получить 3 тысяч долларов. За эту сумму он обещал помочь перевезти в одну из европейских стран 11 тысяч защитных масок, стоимость которых составила более полумиллиона гривен.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Пограничника задержали с поличным – при передаче первой части неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины поручил Государственной таможенной службе прекратить оформление грузов по перечню запрещенных на экспорт товаров, в частности, средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства.

Также сообщалось, что все конфискованные на таможне медицинские средства бесплатно передадут больницам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото видео СБУ Закарпатье контрабандист Закарпатская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 11 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 11 апреляУкраина
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинахЗапад
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
Украинские врачи подсчитали стоимость лечения инфицированного COVID-19
Украинские врачи подсчитали стоимость лечения инфицированного COVID-19Украина
В Тернополе жена не пустила на самоизоляцию мужа, который вернулся из Польши
В Тернополе жена не пустила на самоизоляцию мужа, который вернулся из ПольшиЗапад
В двух областях Украины введут
В двух областях Украины введут "комендантский час"Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...