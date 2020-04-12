Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)

В Закарпатской области сотрудники службы безопасности Украины помешали незаконному вывозу из Украины крупной партии товаров противоэпидемического назначения.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, контрабандистам помогал инспектор отдела пограничной службы "Ужгород" Чопского пограничного отряда. Он получал деньги за нелегальную переправку "медицинской" контрабанды за границу.
В частности, за эту партию он должен был получить 3 тысяч долларов. За эту сумму он обещал помочь перевезти в одну из европейских стран 11 тысяч защитных масок, стоимость которых составила более полумиллиона гривен.
Пограничника задержали с поличным – при передаче первой части неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины поручил Государственной таможенной службе прекратить оформление грузов по перечню запрещенных на экспорт товаров, в частности, средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства.
Также сообщалось, что все конфискованные на таможне медицинские средства бесплатно передадут больницам.
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