"Контролер": врачам в больнице в Ивано-Франковской области не платят зарплаты

Почему не платят местным врачам и как работает медицинская реформа на практике – узнавал Ярослав Куц

Четыре сотни медиков в солотвинской больнице в Ивано-Франковской области не получают зарплату. В местном бюджете нет средств на выдачу заработной платы работникам медицинского учреждения.

Каждое утро врачи едут на работу "за спасибо", однако не знают, как содержать свою семью. Поэтому работники вынуждены сами увольняться, что ставит под угрозу солотвинскую больницу.

Почему не платят местным врачам? Как работает медицинская реформа на практике? И будут ли существовать дневные стационары в поликлиниках после реформы?

Ответы на эти и другие вопросы узнаете 29 ноября в 23:20 в программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц. Контролер проверит ради истины.

Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!