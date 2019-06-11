Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Копы обнаружили в Ровенской области крупнейший арсенал боеприпасов: фото и видео

11 июня, 20:57

Было изъято сотни гранат и несколько ящиков патронов

В Ровенской области во дворе частного дома в селе Сеянцы Острожского района полицейские с помощью кинологов и взрывотехников обнаружили один из крупнейших в Украине склад боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, арсенал был найден благодаря оперативной информации, полученной сотрудниками уголовного розыска.

"Возле дома в саду на глубине полутора метров был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранат РГД-5; 39 корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 подствольных гранат ВОГ-25, шесть противотанковых гранат РПГ-7М, 29 реактивных противотанковых гранат РПГ-22, шесть реактивных противотанковых гранат РПГ-26", – подсчитали в полиции.

Кроме того, в арсенале было спрятано пять ящиков патронов калибра 7,62 мм и еще один с патронами калибра 9 мм.

В ведомстве отметили, что все изъятые боеприпасы будут направлены на экспертизу. Было открыто уголовное производство, в рамках которого следователи выясняют происхождение арсенала. Владельцу этого схрона может грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия. К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.

Кроме того, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег оружие, боеприпасы, арсенал, ровенская область

Вы сейчас просматриваете новость " Копы обнаружили в Ровенской области крупнейший арсенал боеприпасов: фото и видео". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожской области у мужчины изъяли арсенал боеприпасов

Сегодня, 12:48

Часть боеприпасов взрывотехники уже обезвредили

В Киеве "накрыли" наркопритон с огромным арсеналом оружия: фото и видео

Вчера, 10:00

По словам подозреваемого, оружие он приобретал в интернете с целью коллекционирования

В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Врачи назвали 12 признаков больных почек

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

10 жизненных советов от вашего… кота

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Без химии: 10 народных средств от комаров

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь