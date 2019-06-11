Копы обнаружили в Ровенской области крупнейший арсенал боеприпасов: фото и видео

Было изъято сотни гранат и несколько ящиков патронов















В Ровенской области во дворе частного дома в селе Сеянцы Острожского района полицейские с помощью кинологов и взрывотехников обнаружили один из крупнейших в Украине склад боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, арсенал был найден благодаря оперативной информации, полученной сотрудниками уголовного розыска.

"Возле дома в саду на глубине полутора метров был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранат РГД-5; 39 корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 подствольных гранат ВОГ-25, шесть противотанковых гранат РПГ-7М, 29 реактивных противотанковых гранат РПГ-22, шесть реактивных противотанковых гранат РПГ-26", – подсчитали в полиции.

Кроме того, в арсенале было спрятано пять ящиков патронов калибра 7,62 мм и еще один с патронами калибра 9 мм.

В ведомстве отметили, что все изъятые боеприпасы будут направлены на экспертизу. Было открыто уголовное производство, в рамках которого следователи выясняют происхождение арсенала. Владельцу этого схрона может грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия. К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.

Кроме того, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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