Вспышка коронавируса в супермаркете Ужгорода: первым заболел охранник

Всего COVID-19 подтвердили уже у пяти сотрудников магазина

Коронавирусную инфекцию подтвердили уже у пяти сотрудников супермаркета "Вопак" в Ужгороде. О первых дух случаях ранее сообщили местные СМИ со ссылкой на самих работников маркета.

Руководство заведения организовало обследование всех 45 работников ПЦР-тестированием, обнаружили таким образом еще трех больных, в двух из них болезнь протекает бессимптомно. От работы отстранили 15 человек, контактировавших с выявленными зараженными, говорится в сюжете "Первого кабельного".

Известно, что из работников супермаркета, в которых подтвердили диагноз COVID-19, трое – жители Ужгорода, двое – жители района.

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Начальник управления здравоохранения Ужгородского городского совета Василий Решетар рассказал, что первым заболел охранник заведения.

"Заболел мужчина, охранник этого супермаркета, который последний раз был на работе 27 апреля. Потом заболела другая работница супермаркета, она последний раз была на работе также 27 апреля", – сказал Решетар.

По его словам, было установлено, что второй случай инфицирования человека произошел в семейном кругу, так как заболела вся семья.

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Супермаркет приостановил свою работу на некоторое время. 15 мая была проведена заключительная дезинфекция. Контактные лица в количестве 14 человек отстранены от работы.

Сейчас супермаркет работает в обычном режиме. Сами же покупатели говорят: карантинных нарушений внутри магазина не замечали.

Между тем прокуратура зарегистрировала уголовное производство по статье 325 Криминального кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм касательно предотвращения инфекционных заболеваний.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее вспышка коронавируса произошла в одном из супермаркетов Сум.

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Там заразились 15 человек, преимущественно это люди, с которыми контактировала продавщица магазина. Заболевание у них протекает преимущественно легко.

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